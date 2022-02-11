Sabahların Sultanı Beton Kemal Bey kimdir? / Murat'ın babası kimdir?
Sabahların Sultanı programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftada düğünler yapıldı, sevenler kavuşturuldu. Peki Sabahların Sultanı Seda Sayan programının yeni konukları kimler? Hangi konular işlenecek?
Sabahların Sultanı programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftada düğünler yapıldı, sevenler kavuşturuldu. Peki Sabahların Sultanı Seda Sayan programının yeni konukları kimler? Hangi konular işlenecek?
MURAT'IN BABASI KEMAL BEY KİMDİR?
Murat'ın babası oğlunu desteklemek için stüdyoya geldi. Gelinimin ve oğlumun arkasındayım diye konuşan baba herkesin desteğinini aldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|23
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|23
|39
|9. Afjet Afyonspor
|23
|38
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Adıyaman FK
|23
|25
|16. Turgutluspor
|23
|23
|17. Sarıyer
|23
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. Arsenal
|22
|39
|6. M. United
|23
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|21
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14