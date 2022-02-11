Sabahların Sultanı Beton Kemal Bey kimdir? / Murat'ın babası kimdir?

Sabahların Sultanı programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftada düğünler yapıldı, sevenler kavuşturuldu. Peki Sabahların Sultanı Seda Sayan programının yeni konukları kimler? Hangi konular işlenecek?

MURAT'IN BABASI KEMAL BEY KİMDİR?

Murat'ın babası oğlunu desteklemek için stüdyoya geldi. Gelinimin ve oğlumun arkasındayım diye konuşan baba herkesin desteğinini aldı.