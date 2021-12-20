Sabahların Sultanı Ali kimdir? kaç yaşında? nereli?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı sevenleri kavuşturmaya devam ediyor. Kavuşmama sebeplerinin büyük olduğu çaresiz kalıp mecburi programa katılanlara Seda Sayan çare bulmaya çalışıyor. Peki çaresizler çarelerini bu programda bulacaklar mı?

Ali Kimdir?

37 yaşındaki Ali hiç evlilik yapmamış. Ailede evlenmesine karışmıyor ve kendi tercihine bırakmış. İki çift arasında uzaktan akrabalıkda vardır. Ali sevdiği kız Nazlı için programa katıldı. Şimdi herkes evlenebilecekler mi bu soruyu merak ediyor.