Sabahların Sultanı Abdullah kimdir? kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Farklı farklı aileleri konuk alan program her hafta daha heyecanlı geçiyor.

Abdullah ve Aysu birbirlerini seviyorlar fakat ailelerden evliliklerine onay gelmiyor. Abdullah hiç evlenmemiş Aysu evlenip boşanmış ve Abdullah'ın annesi asla bu ilişkiye onay vermiyor. Şimdi herkes Abdullah'ın annesinin onay verip vermeyeceğini merak ediyor.