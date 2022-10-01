Rehber dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Rehber'in fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni dizinin oyuncularının kimler olduğunu ve konusunu merak ediyor.

Kim Kimdir? 01.10.2022, 11:19
Rehber dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Rehber'in fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni dizinin oyuncularının kimler olduğunu ve konusunu merak ediyor.

REHBER DİZİSİ

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis karakteri ile yer alan Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinden ayrıldıktan sonra Rehber dizisi ile anlaştı. Yurtta yatılı olarak kalan üç genç kızın hikayesi anlatılacak; şuanda Rehber dizisinin kadın başrol oyuncuları belli olmadı.

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