Regresyon Kelime Anlamı Nedir? Regresyon Ne Demek? Regresyon Nedir?

Son zamanlarda spritüel danışmanlık veren uzmanların sıkça kullandığı sözcüklerden biri olan regresyon kelimesinin manası nedir? İşte detayı.

Kim Kimdir? 12.10.2021, 09:43 12.10.2021, 10:20
Regresyon Kelime Anlamı Nedir? Regresyon Ne Demek? Regresyon Nedir?

Denizi sevmenizin sebebi yüzyıllar önce yaşamış atalarınızdan birinin büyük denizcilerden olmasından kaynaklanabilir ya da kedi fobiniz varsa büyük büyük büyük dedeniz aslanlara yem olmuştur, kim bilir... İşte bu gibi nedenini bilemediğiniz ve hayatınızı etkileyen sorularınızın cevabı, aslında DNA’nıza kodlanmış travmalarınızda gizli. Peki, oraya nasıl varacağım diyorsanız cevap "Regresyon".. Peki regresyon nedir?

REGRESYON NE DEMEK, REGRESYON KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Regresyon, pek çok kişinin zannettiği gibi geçmiş yaşamlara dönüş tecrübesi değil, genlerimize kodlanmış travmalara gidiş sürecidir. Yarı uyku halindeyken vücudu dinlemekle başlayan bir regresyon seansında bir noktadan sonra zihninizin de izniyle, uçsuz bucaksız noktalara ilerliyorsunuz. Ayaklarınızda karıncalanma, ellerinizde sıcaklık ya da göğsünüzde bir baskı hissedebilirsiniz. Zihninizi serbest bırakın, yargılamayı ve soru sormayı sonlandırıp yalnızca bedeninize, nefes alış-verişinize odaklanın, neler gördüğünüze inanmanız güç olacak.

#regresyon
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