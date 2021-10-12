Regresyon Kelime Anlamı Nedir? Regresyon Ne Demek? Regresyon Nedir?
Son zamanlarda spritüel danışmanlık veren uzmanların sıkça kullandığı sözcüklerden biri olan regresyon kelimesinin manası nedir? İşte detayı.
Denizi sevmenizin sebebi yüzyıllar önce yaşamış atalarınızdan birinin büyük denizcilerden olmasından kaynaklanabilir ya da kedi fobiniz varsa büyük büyük büyük dedeniz aslanlara yem olmuştur, kim bilir... İşte bu gibi nedenini bilemediğiniz ve hayatınızı etkileyen sorularınızın cevabı, aslında DNA’nıza kodlanmış travmalarınızda gizli. Peki, oraya nasıl varacağım diyorsanız cevap "Regresyon".. Peki regresyon nedir?
REGRESYON NE DEMEK, REGRESYON KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
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