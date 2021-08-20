Rasim Belge Kimdir, nerde Kaymakamlık yaptı ve kaç yaşında?



1979 yılında Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Malak Köyü’nde dünyaya gelen yeni Kaymakamımız Rasim BELGE, kimdir, nereli ve kaç yaşında?





1979 yılında Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Malak Köyü’nde dünyaya gelen yeni Kaymakamımız Rasim BELGE, İlkokulu Malak Köyü İlkokulu’nda, Ortaokulu Kayseri Kocasinan Argıncılık Lisesi’nde tamamladı. Rasim BELGE, 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılı Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, 2005 yılı Eylül ayı ile 2006 yılı Nisan ayları arasında Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Akabinde, Ankara‘da düzenlenen yabancı dil eğitim programına katılarak, 2006 yılı Eylül ayında çeşitli eğitim, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İngiltere’ye gönderildi. Bir yıl süre ile İngiltere’de Managament School Of Sheffield University’de, İngilizce dil eğitimi, mesleki eğitim ve çalışmalarda bulundu resmi ziyaret ve çalışmalara katıldı. 2007 yılı Eylül ayında yurda döndü ve 92. Dönem Kaymakamlık Kursu ‘na katıldı. 2008 yılı Nisan ayında, Çorum İli Dodurga İlçesi Kaymakamlık Vekilliği’ne, 30.07.2010 tarih ve 12815 sayılı müşterek Kararname ile Tunceli İli Nazımiye İlçesi Kaymakamlığı’na, 07.08.2012 tarihli müşterek Kararname ile Ağrı İli Vali Yardımcılığı’na atandı. 2015 yılı Ağustos ayında çıkarılan Müşterek Kararname ile Giresun İli Keşap İlçesi Kaymakamlığına atanan Kaymakam Rasim BELGE, 2016 yılı Aralık ayından 2018 yılı Eylül ayına kadar, Keşap Kaymakamlığı, 15.09.2018 tarihinden 06.08.2020 tarihine kadar Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kaymakamlığı görevini yürüttü. T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 13.07.2020 tarih ve 2020/362 sayılı atama Kararı ile Aksaray İli Ortaköy İlçesi Kaymakamlığı’na atanmış olup, 10.08.2020 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır.Kaymakam Rasim BELGE, Sosyal Güvenlik Denetmeni Özlem SELÇUK BELGE ile evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.