Pınar Deniz Kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin ile ünlenen Pınar Deniz'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Pınar Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin ile ünlenen Pınar Deniz'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Pınar Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında
Magazin Dünyası Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı aşkını konuşuyor. Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Pınar Deniz'in yaşı ve memleketi merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Pınar Deniz'e dair merak edilenler...
PINAR DENİZ KİMDİR?
Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.
PINAR DENİZ DİZİLERİ
Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar
2014 Sil Baştan Evrim -
2015 Beyaz Yalan Azra -
2016-2018 Vatanım Sensin Yıldız Başrol oyuncusu
2018 Bir Deli Rüzgar Gökçe Yücel Başrol oyuncusu
2020 Aşk 101 Burcu Başrol oyuncusu
2021 Kırmızı Oda Nazlı Konuk oyuncu
PINAR DENİZ FİLMLERİ
Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar
2017 Kardeşim Benim 2 Didem Başrol oyuncusu
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Ceren Başrol oyuncusu
2021 Aşkın Kıyameti Selin Başrol oyuncusu
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:05
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Antalyaspor
|1
|1
|10. Göztepe
|1
|1
|11. Hatayspor
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|1
|12. Kasımpaşa
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|1
|13. Gaziantep FK
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|0
|14. Adana Demirspor
|1
|0
|15. Başakşehir
|1
|0
|16. Sivasspor
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|0
|17. Giresunspor
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|0
|18. Kayserispor
|1
|0
|19. Rizespor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|3
|2. Eyüpspor
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|3
|3. Bandırmaspor
|1
|3
|4. Menemenspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Balıkesirspor
|1
|3
|7. Adanaspor
|1
|1
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Bursaspor
|1
|1
|12. Tuzlaspor
|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
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|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
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|3
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|3
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|3
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|3
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|3
|10. Tottenham
|1
|3
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|0
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|0
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|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
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|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
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|0
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|0
|19. Norwich City
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|0
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|0