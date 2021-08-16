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Pınar Deniz Kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin ile ünlenen Pınar Deniz'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Pınar Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında

Kim Kimdir? 16.08.2021, 11:21
Pınar Deniz Kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Vatanım Sensin ile ünlenen Pınar Deniz'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Pınar Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında

Magazin Dünyası Pınar Deniz - Yiğit Kirazcı aşkını konuşuyor. Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan Pınar Deniz'in yaşı ve memleketi merak konusu oldu. İşte genç oyuncu Pınar Deniz'e dair merak edilenler...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

PINAR DENİZ DİZİLERİ

Televizyon
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2014    Sil Baştan    Evrim    -
2015    Beyaz Yalan    Azra    -
2016-2018    Vatanım Sensin    Yıldız    Başrol oyuncusu
2018    Bir Deli Rüzgar    Gökçe Yücel    Başrol oyuncusu
2020    Aşk 101    Burcu    Başrol oyuncusu

2020    Menajerimi Ara    Kendisi    Konuk oyuncu
2021    Kırmızı Oda    Nazlı    Konuk oyuncu
PINAR DENİZ FİLMLERİ

Sinema
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2017    Kardeşim Benim 2    Didem    Başrol oyuncusu
2020    İnsanlar İkiye Ayrılır    Ceren    Başrol oyuncusu
2021    Aşkın Kıyameti    Selin    Başrol oyuncusu

#Pınar Deniz
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