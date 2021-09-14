Oyunculuk ve modellik yaptığı bilinen Özlem Parlu, Selin Ciğerci’den yeni ayrılan Gökhan Çıra’ya sosyal medyadan attığı mesajla gündeme gelmişti. Peki Özlem Parlu kimdir? Özlem Parlu Kaç Yaşında? Özlem Parlu Nerelidir? Özlem Parlu’nun Kullanıcı adı nedir?Özlem Parlu kimdir? Özlem Parlu nerelidir? Özlem Parlu kaç yaşında?

2019 yılında evlenen ve geçtiğimiz günlerde boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti gündeme bomba gibi düşmüştü. Selin Ciğerci videosuyla gündeme gelerek tanınan Özlem Parlu, Selin Ciğerci’nin Gökhan Çıra ile nişanlı olduğu dönem de, Çıra’ya mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu’yu ifşa etmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin boşanmalarını fırsat bilen Özlem Parlu, sosyal medyadan "Hoş çocuksun doğru yolu bulmuşsun, zamanında demiştim sana" mesajını atarak gündeme geldi.

Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan Özlem Parlu, Orduludur. Instagram’dan 200 bine aşkın takipçisi olan Özlem Parlu’nun kullanıcı adı “ozlemparluu” şeklindedir?