Onur Yılmazer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya geldi. Atatürk ilköğretim okulunda ilköğretimini, Kırklareli Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2017 Temmuz ayında 105. Dönem Edirne Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Refiklik stajını Manisa/Demirci ve Samsun/ Canik ilçelerinde, vekalet stajını Kayseri/ Yeşilhisar ilçesinde tamamladı. 3 ay süreli merkez dil kursu, sonrasında 1 ay süreyle mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı. 8 ay süreyle yabancı dil eğitimi için İngilterenin Manchester kentinde bulundu.

105. Dönem kaymakamlık kursunu üstün başarı ile tamamlamış ve 28.10.2019 tarihinde ilçemizde göreve başlamıştır. Evli olup, iyi derecede ingilizce bilmektedir.