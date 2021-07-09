Onur Seyit Yaran kimdir?

Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürmektedir. Satranç, futbol gibi sporlarla da ilgilenen genç oyuncu, uzun süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.

2008-2011 yılları arasında milli platformlarda profesyonel olarak oynayan Onur Seyit Yaran, İngilizce ve Almanca dillerine hakimdir. İlk oyunculuk deneyimine, bir zamanlar TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalak Gidelim" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında yine TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Vuslat dizisinde Enes rolünü oynamıştır. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' de Doruk karakterini oynamakta. Onur Seyit Yaran bekardır.

Onur Seyit Yaran rol aldığı diziler hangileri?

2021- Kardeşlerim (Doruk)

2019- Vuslat (Enes)

2018- Kalk Gidelim (Canberk)

kaynak:yeniakit