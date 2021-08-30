Onur Şan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Onur ŞAN



1992 yılında Ankara’da doğmuş olup aslen Nevşehir Kozaklı ilçesine kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İkinci lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam etmektedir. Meslek hayatına 2016 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında vergi müfettiş yardımcısı olarak başladı. 2017 yılında Şanlıurfa Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam refikliği stajını Armutlu ve Nizip ilçelerinde tamamladı. Niğde’nin Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde kaymakam vekili olarak görevlendirildi. Yurt dışı stajı kapsamında Leicester Üniversitesinde dil eğitimi aldı. İngiltere’de yerel yönetimler üzerine çeşitli kamu kuruluşlarında incelemelerde bulundu. Ankara Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Evli olup, ingilizce bilmektedir.

Kaymakamımız 28.10.2019 tarihinde ilçemizde görevine başlamıştır.