Önder Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1989 yılında Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde doğdu. İlk öğretimine Kars’ ın Selim ilçesinde başlayan Sayın Kaymakamımız ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.2015 yılında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 104. Dönem Edirne Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl Merkez Stajını, Edirne Valiliğinde; Kaymakam refikliği stajlarını sırasıyla Yalova İlinin Çınarcık ilçesi ve Samsun İlinin Alaçam ilçesi kaymakamlıklarında; Mülkiye Teftiş Stajını Mülkiye Başmüfettişi refakatinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında tamamladı. İlk vekaletini Denizli ilinin Bekilli ilçesinde yapan Sayın Kaymakamımız sonrasında Sinop ilinin Durağan ilçesinde ve Uşak ilinin Sivaslı ilçesinde kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere'de University of Liverpool'da 8 ay süre ile yabancı dil eğitimi alan Sayın Kaymakamımız İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık kursunu tamamlamasının ardından 25.10.2018 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.