Önder Çengel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamımız Sayın Önder ÇENGEL 11.08.1983 tarihinde Amasya’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da, liseyi İstanbul’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur.2016 yılında Birleşik Krallık Sheffield Üniversitesinde yabancı dil eğitimi tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2007 yılında özel bir firmada başlayan Kaymakam Çengel 3 yıl süreyle üretim ve proje bölümlerinde görev yapmış, 2010 yılında Ziraat Bankası AŞ’nin açmış olduğu İç Kontrolör Yardımcısı sınavını kazanarak 2013 yılına kadar çeşitli illerde kontrol faaliyetlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Kaymakam Çengel, 2014 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 11.03.2015 tarihinde Kaymakamlık mesleğine intisap etmiştir.

Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı olarak, Kırklareli Valiliğinde İl merkez stajı, Babaeski ve Kaynarca Kaymakamlıklarında Kaymakam Refikliği stajı, İstanbul’da Mülkiye Teftiş stajını tamamladıktan sonra 21.07.2016 tarihinde Çorum/Osmancık Kaymakam Vekilliği görevine atanmıştır. 2017-2019 yılları arasında Uşak/Karahallı Kaymakamı olarak görev yapmış olup, 07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tekman Kaymakamı görevine atanmıştır.