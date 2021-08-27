Ömer Özbay kimdir?

Ömer Özbay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 27.08.2021, 17:12
Ömer Özbay kimdir?

Ömer Özbay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

16.08.1987 tarihinde Kırklareli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kırklareli’de tamamladı. 2005 yılında Kırklareli Anadolu Lisesi’nden mezunolduktan sonra aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne yerleşti. 2010 yılında mezun oldu. 

        Memuriyet hayatına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nda uzman yardımcısı olarak başladı. Daha sonra İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 11 Mart 2015 tarihinde kaymakamlık mesleğine intisap etti. 

        Sırası ile Kırklareli Valiliğinde il merkez stajı, Edirne – Uzunköprü ve Mardin – Midyat ilçelerinde rekiflik stajı, İstanbul ve Zonguldak illerinde teftiş ve soruşturma stajı, İspanya’da yurt dışı stajını tamamladı.Kırklareli-Kofçaz ve Niğde-Altunhisar ilçelerinde vekaleten,Eskişehir–Alpu ilçesinde asaleten görev  yapmıştır. 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardanuç İlçemize ataması yapılan, Kaymakam Ömer ÖZBAY 06/09/2019 tarihinde görevine başlamıştır.

       İngilizce ve İspanyolca bilmekte olup evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

#Ömer Özbay
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