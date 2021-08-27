Ömer Faruk Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1985 yılında Erzurum’un Olur ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Olur’da, Liseyi Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi’nde, Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Sırasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Muayene Memuru, Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Amasya Göynücek ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra İngiltere Leicester Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi için bulundu. 02 Mart 2017 de Kaymakamlık Kursu’nu tamamlayıp 01.06.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın 2017/104 sayılı kararı ile Çobanlar Kaymakamlığı’na, 31.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kovancılar Kaymakamlığına atandı.

07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Yusufeli Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sayın Ömer Faruk ÖZDEMİR, Hakim Hatice Büşra ÖZDEMİR ile evli olup İngilizce bilmektedir.