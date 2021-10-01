Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında? Nereli? Oğuzhan Asiltürk öldü mü? Oğuzhan Asiltürk neden öldü?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi ile birlikte, internette kim olduğu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Türk Siyasetçi Oğuzhan Asiltürk bir süredir covid-19 tedavisi gördüğü hastahanede hayatını kaybetti. Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında? Nereli? Oğuzhan Asiltürk öldü mü? Oğuzhan Asiltürk neden öldü?
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi ile birlikte, internette kim olduğu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Türk Siyasetçi Oğuzhan Asiltürk bir süredir covid-19 tedavisi gördüğü hastahanede hayatını kaybetti. Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında? Nereli? Oğuzhan Asiltürk öldü mü? Oğuzhan Asiltürk neden öldü?
Oğuzhan Asiltürk'ün Hayatı
İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.
Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekildi.
13 Eylül 2021 tarihinde Koronavirüse bağlı nefes darlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Asiltürk, 1 Ekim 2021 tarihinde öldü.
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