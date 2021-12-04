O Ses Türkiye 4 Aralık Cumartesi tek parça izle

Ekranların zevkle izlenen o ses Türkiye yarışma programı sevilerek ve büyük heyecanla izleniyor. Peki O Ses Türkiye'nin Jürileri değişti mi? kimler yarışmaya katılacak program akışı ne olacak. Programın içeriği ne olacak ? Tüm merak edilenler haberimizde..

Kim Kimdir? 04.12.2021, 17:35 04.12.2021, 17:38
O Ses Türkiye 4 Aralık Cumartesi tek parça izle

Ekranların zevkle izlenen o ses Türkiye yarışma programı sevilerek ve büyük heyecanla izleniyor. Peki O Ses Türkiye'nin Jürileri değişti mi? kimler yarışmaya katılacak program akışı ne olacak. Programın içeriği ne olacak ? Tüm merak edilenler haberimizde..

O Ses Türkiye jürileri kimler oldu? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri açıklandı

Şarkılarıyla Türkiye’nin sesi olmaya aday vatandaşların seçildiği O Ses Türkiye yeni sezon geri sayımı başladı. Programda dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir. Yarışmacılar seslerini beğendirmeye çalışırken jüri üyesi adayın sesini beğenirse butona basıyor ve bulunduğu koltuk sahneye doğru dönüyor. İlk kez programı izleyecek olanlar O Ses Türkiye 2021 jüri üyesi kim sorusuna yanıt arıyor. Bu seneki jüri üyeleri ise değişti. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeler belli oldu!
O Ses Türkiye jüri üyeleri, programın bugün başlayacak olması sebebiyle araştırılıyor. Yurdun dört bir yanından yeteneklerin keşfedildiği programın jüri üyeleri değişti. O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Peki O Ses Türkiye jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

O Ses Türkiye jüri üyesi belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüriler; Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARINDAN HAVİN KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Havin Barım, 29 yaşındadır. Almanya Stuttgart'da doğup büyümüştür ve aslen Diyarbakırlı'dır. 22 yıldan beri müzik yapmaktadır. Ve şu anda da sadece müzikle hayatını geçindirmektedir.

#O Ses Türkiye
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Namaz Vakti 04 Aralık 2021
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1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7