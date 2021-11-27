O Ses Türkiye 27 kasım full izle

Ekranların zevkle izlenen o ses Türkiye yarışma programı sevilerek ve büyük heyecanla izleniyor. Peki O Ses Türkiye'nin Jürileri değişti mi? kimler yarışmaya katılacak program akışı ne olacak. Programın içeriği ne olacak ? Tüm merak edilenler haberimizde..

Kim Kimdir? 27.11.2021, 12:45 27.11.2021, 12:49
O Ses Türkiye 27 kasım full izle

Ekranların zevkle izlenen o ses Türkiye yarışma programı sevilerek ve büyük heyecanla izleniyor. Peki O Ses Türkiye'nin Jürileri değişti mi? kimler yarışmaya katılacak program akışı ne olacak. Programın içeriği ne olacak ? Tüm merak edilenler haberimizde..

O Ses Türkiye jürileri kimler oldu? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri açıklandı

Şarkılarıyla Türkiye’nin sesi olmaya aday vatandaşların seçildiği O Ses Türkiye yeni sezon geri sayımı başladı. Programda dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir. Yarışmacılar seslerini beğendirmeye çalışırken jüri üyesi adayın sesini beğenirse butona basıyor ve bulunduğu koltuk sahneye doğru dönüyor. İlk kez programı izleyecek olanlar O Ses Türkiye 2021 jüri üyesi kim sorusuna yanıt arıyor. Bu seneki jüri üyeleri ise değişti. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeler belli oldu!
O Ses Türkiye jüri üyeleri, programın bugün başlayacak olması sebebiyle araştırılıyor. Yurdun dört bir yanından yeteneklerin keşfedildiği programın jüri üyeleri değişti. O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Peki O Ses Türkiye jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

O Ses Türkiye jüri üyesi belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüriler; Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARINDAN HAVİN KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Havin Barım, 29 yaşındadır. Almanya Stuttgart'da doğup büyümüştür ve aslen Diyarbakırlı'dır. 22 yıldan beri müzik yapmaktadır. Ve şu anda da sadece müzikle hayatını geçindirmektedir.

#O Ses Türkiye
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parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 14 32
2. Hekimoğlu Trabzon 14 32
3. Sivas Belediyespor 14 30
4. Çorum FK 14 27
5. Bodrumspor 14 26
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 14 25
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 14 24
8. Ankaraspor 14 22
9. Afjet Afyonspor 14 22
10. Somaspor 14 22
11. Serik Belediyespor 15 20
12. Etimesgut Belediyespor 14 19
13. Diyarbekirspor 15 18
14. İnegölspor 14 18
15. Turgutluspor 14 14
16. Sarıyer 14 12
17. Ergene Velimeşespor 14 11
18. Adıyaman FK 14 7
19. Niğde Anadolu FK 14 5
20. Kahramanmaraşspor 14 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6