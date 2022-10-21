O Kız dizisi oyuncuları kimler?
Ekranların yeni dizisi çok ses getirdi. Dizinin reytinglerde yer alacağı düşünülüyor. Peki O Kız dizisinin oyuncuları kimler?
Ekranların yeni dizisi çok ses getirdi. Dizinin reytinglerde yer alacağı düşünülüyor. Peki O Kız dizisinin oyuncuları kimler?
O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
O Kız, Content House imzalı, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer paylaşmaktadır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|10
|9
|16. Antalyaspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|10
|18
|3. Sakaryaspor
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Pendikspor
|8
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6