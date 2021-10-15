Nilgün Türksever Kimdir? Nilgün Türksever Boyu Kilosu Burcu Nedir? Aşk Mantık İntikam Hande Kimdir?

Nilgün Türksever tiyatro ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda yönetmen ve eğitmendir. Tam adı Nilgün Türksever Görgü’dür.

Kaç Yaşında?

30 Eylül 1977 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Bursa‘da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde yarıda bıraktıktan sonra oyuncu olmaya karar verdi. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı.

2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’nü kazandı. Mezuniyetinin hemen ardından 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı. Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama çalışmaları ile uzun yıllar sürdürdü. 2006–2007 sezonundan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak çok sayıda tiyatro oyununda sahne almıştır.

Nilgün Türksever Oynadığı Diziler

Tiyatro kariyerinin yanı sıra bugüne dek çeşitli dizilerde de oynamıştır.

2017’de Kanal D ekranlarının dizisi olan Kara Yazı isimli dizide İclal Karahan karakterini canlandırarak ilk dizi deneyimini yaşamıştır.

Yine aynı yıl Star TV’de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde Semra İmren karakterine hayat vermiştir.

2018 – 2019 yıllarında yer aldığı Yasak Elma dizisi ile adını büyük kitlelere duyurmayı başarmış ve sergilediği oyunculuk performansı ile da beğeni kazanmıştır.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Zerrin Taşdemir karakteri ile izleyicinin hafızalarında yer edinmiştir.

2020’de TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine Fahriye rolü ile konuk oyuncu olarak katılmıştır.

2021’de Kanal D dizisi olan Sadakatsiz dizisinde Hicran Dağcı karakteri ile yer almıştır.

Şu sıralar ise FOX ekranlarının gözde dizisi olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla ve Çınar’ın annesi Hande rolü ile izleyici ile buluşmaktadır.

Şogen menajerlik ajansına kayıtlı olarak da yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Evli Mi?

Ünlü oyuncunun kardeşi Nihal Türksever de kendisi gibi oyuncudur. Başarılı oyuncu, Altuğ Görgü ile evlidir ve bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.

Burcu, Boyu Ve Kilosu

Terazi burcundandır. 1.68 cm boyundadır ve 56 kilodur. Yan flüt çalmayı dans etmeyi, tenis oynamayı sevmektedir. Nilgün Türksever’in orta seviyede İngilizcesi de bulunmaktadır.

İnstagram Adresi

Sosyal medyada görüldüğü kadarı ile sadece İnstagram’ı aktif olarak kullanmaktadır.

Bu yazının hazırlandığı an itibarı ile hesabında 23.200 takipçisi bulunmaktadır.

Bu sayının Aşk Mantık İntikam dizisinin bölümleri ilerledikçe de artış göstermeye devam etmesi beklenmektedir. Aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

instagram hesabı: http://://www.instagram.com/nilguntrksvr/

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

2019–2020 | Topuklu Terlik Süt Yapar Yön: Altuğ Görgü

2009-2010 | Kamyon Yön: Mustafa Kurt – Bursa Şehir Tiyatrosu

2009-2010 | Reis Bey Yön: Özer Tunca – Bursa Şehir Tiyatrosu

2008-2009 | Şahmeran Yön: Altuğ Görgü – Bursa Şehir Tiyatrosu

2008-2009 | Deli İbrahim Yön: Ali Düşenkalkar – Bursa Şehir Tiyatrosu

2008-2009 | Hastalık Hastası Yön: Levent Süner – Bursa Şehir Tiyatrosu

2007-2008 | Rumuz Goncagül Yön: Feyha Çelenk – Bursa Şehir Tiyatrosu

2007-2008 | Ayı Yön: E.Ertan Akman – Bursa Şehir Tiyatrosu

2007-2008 | Çocuğum Yön: Mustafa Kurt – Bursa Şehir Tiyatrosu

2006-2007 | Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Yön: Feyha Çelenk – Bursa Şehir Tiyatrosu

2005-2006 | Kardeşimin Rengi Yön: Mustafa Sekmen – Bursa Şehir Tiyatrosu

2005-2006 | Ferhat İle Şirin Yön: Altuğ Görgü – Bursa Şehir Tiyatrosu

2005-2006 | Yansımavv Yön: Altuğ Görgü – Bursa Şehir Tiyatrosu

2005-2006 | Kuş Bakışı Yön: Altuğ Görgü – Bursa Şehir Tiyatrosu

2004-2005 | Savaş İkinci Perdede Çıkacak Yön: Adnan Erbaş

2003 | Zamanın Külleri Yön: Levent Süner

2002 | Palavracı Asker Yön: Mustafa Sekmen

kaynak:dizianaliz