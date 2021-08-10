Naz Çağla Irmak kimdir ve kaç yaşında?

son zamanlar'da sosyal medya'da en çok konuşulan isimlerden birisi olan Naz Çağla Irmak nerelidir ve kaç yaşındadır ?

Kim Kimdir? 10.08.2021, 18:12
Naz Çağla Irmak kimdir ve kaç yaşında?

son zamanlar'da sosyal medya'da en çok konuşulan isimlerden birisi olan Naz Çağla Irmak nerelidir ve kaç yaşındadır ?

Kansere karşı verdiği mücadeleyele tüm Türkiye'nin gönlündetaht kuran Neslican Tay'ın hayatı film oluor. Demir Kadın Neslican filminde Neslican Tay'a hayat verecek olan Çağla Irmak'ın saçlarını kazıtması sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilenler...

ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak 31 Mayıs 1997 tarihi Ankara'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır. Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı. 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski’nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

#Naz Çağla Irmak
Yorumlar (1)
Kawaşi 8 saat önce
Gevaş - Balaban arası sabah saat 8:00 ile akşam 17:00 olursa çok mükemmel olur.
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