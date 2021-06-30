Nagihan Karadere Kimdir?

400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra Olimpiyatları'nda A barajını geçmiş ve olimpiyatlarda yarışmıştır. Fenerbahçe'de yetişen ve sürat koşuları branşında yarışan Karadere, 2003 yılnda Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

Yine aynı şampiyonada 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya ve 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanmış ve gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer almıştır. Ayrıca 400 metre engelli yarışında da bronz madalya kazanmıştır. 7 Şubat 2016 yılında Survivor 2016 yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı ve çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. Öte yandan 2018 yılında yayınlana Survivor All Star yarışmasının kadrosunda da yer alan Nagihan Karadere, finale kalarak ikinci oldu.

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