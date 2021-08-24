Mutlu Köksal kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Özgeçmiş

1983 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlkokul eğitimini Kırıkkale Mustafa Necati İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini Kırıkkale Anadolu Lisesinde tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı. 2009 yılında ise Kırıkkale Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amiri unvanını kazandı. Mülkiye Müfettişi riyasetindeki stajını Kayseri’nin Pınarbaşı, Sarıoğlan ilçelerinde ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü teftişiyle tamamladı. Kaymakam refikliği stajı aşamasında Ankara ili Gölbaşı ilçesinde, Kaymakam Vekilliği stajı aşamasında ise Bolu ili Mudurnu ilçesinde görev yaptı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 yıl süren yurt dışı stajını ve dil eğitimini tamamladı. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirmesi neticesinde sırasıyla 2012 yılında Konya İli Hadim İlçesine Kaymakam olarak atandı ve 2014 yılında Şanlıurfa ili Halfeti İlçesinde görev yaptı. İki yılı aşkın Halfeti Kaymakamlığı görevindeki başarılı çalışmaları nedeniyle Vali İzzettin KÜÇÜK tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. 2016 yılında ise Ankara İli Çamlıdere İlçesine Kaymakam olarak atandı ve bu görevini de üç yıl süre ile sürdüren Kaymakam Mutlu KÖKSAL 08.08.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman/Gölbaşı Kaymakamı olarak atanmış ve halen görevini devam ettirmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Kaymakam Mutlu KÖKSAL çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.