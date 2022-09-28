Mutfak Bahane Zeynep kimdir?

Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle devam ediyor. Evli çiftlerin birlikte yapıp, sundukları yemekler diğer yarışmacılar tarafından değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan yeni hafta yarışmacıları merakla araştırılıyor.

Kim Kimdir? 28.09.2022, 15:08 28.09.2022, 15:13
Mutfak Bahane Zeynep kimdir?

Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle devam ediyor. Evli çiftlerin birlikte yapıp, sundukları yemekler diğer yarışmacılar tarafından değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan yeni hafta yarışmacıları merakla araştırılıyor.

Zeynep Kimdir?

30 yaşındaki yarışmacı her hafta hamaratlığını konuşturuyor. Aslen İstanbul'lu olan Zeynep eşiyle beraber harika yemekler yapacağını her fırsatta dile getiriyor. Bakalım birinci olmakta ısrarlı olan yarışmacı kendi sırasında neler yapacak? 

Yorumlar (1)
Chalayan 8 ay önce
Sesilya oyuncudur ve herşey düzmece... Zahide yetiş'te iyi rol yapıyor...Sesilyasss Instagram adresi merak eden baksın
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