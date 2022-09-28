Mutfak Bahane Yunus Kimdir?

ATV ekranların en sevilen yarışma programı Mutfak Bahane bu sezonda izleyicileri ekrana kilitledi. Farklı farklı yarışmacılarıyla devam eden programın yeni yarışmacıları merak ediliyor.

MUTFAK BAHANE

YUNUS BEY KİMDİR?

Mutfak Bahane yarışmasının yeni yarışmacılarından Yunus bey 32 yaşında aslen Niğdeli olan yarışmacı programa eşi ve annesiyle katıldı. Haftaya başarılı başlayan aile kazanan takım olmak istiyor. Şimdi gözler hamarat ailede.