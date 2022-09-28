Mutfak Bahane Narin hanım kimdir?

ATV ekranlarının en heyecanlı yarışması sezona bomba gibi başladı. Farklı farklı ailelerin yarıştığı programın yeni yarışmacıları merak ediliyor.

MUTFAK BAHANE

NARİN HANIM KİMDİR?

54 yaşında aslen Burdur'lu olan kayınvalide sonuna kadar gelinine destek olacağını belirtti. Yaptıkları yemeklerin lezzetinden emin olan ailenin yarışma sonucu heyecanla bekleniyor.