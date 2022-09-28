Mutfak Bahane İpek Kimdir?

ATV ekranlarının en sevilen programı Mutfak Bahane yeni sezona hızlı başladı. Gelinlerin eşleri ve kaynanalarıyla beraber yarıştığı programda yarışmacıların kim oldukları merak ediliyor. Peki bu hafta yarışacak olan yarışmacılar kimler?

MUTFAK BAHANE

İPEK KİMDİR?

Kibar ve sakinliğiyle dikkat çeken hamarat gelin güzelliğiyle göz kamaştırdı. 26 yaşındaki yarışmacı kaynanasıyla beraber yarışıyor. Aslen Manisa'lı olan yarışmacı altınları kazanmada iddialı görünüyor.