Mutfak Bahane Hayriye hanım kimdir?

ATV ekranlarının en sevilen programı Mutfak Bahane kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan yarışmacı aileler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

MUTFAK BAHANE

HAYRİYE HANIM KİMDİR?

Yarışmaya gelinine destek amacıyla katılan Hayriye hanım 48 yaşında aslen İstanbul'lu olan aile bu sezona oldukça iddialı başladı. İzleyicilerin gözü ailenin göstereceği başarıda.