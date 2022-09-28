Mutfak Bahane Gülhan hanım kimdir?

ATV ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Mutfak Bahane yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan ailelerin kimler olduğu merak ediliyor.

MUTFAK BAHANE

GÜLHAN HANIM KİMDİR?

50 yaşındaki kayınvalide gelinine destek olmak amacıyla yarışmaya katıldı. Aslen İstanbul'lu olan aile hamaratlıklarıyla dikat çekmeyi başardılar. Şimdi başarılı ailenin yarışmadaki performansları merakla takip ediliyor.