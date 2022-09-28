Mutfak Bahane Emre Kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı yeni sezonada iddialı başladı. Farklı farklı yarışmacıların katıldığı programın yeni yarışmacıları merak ediliyor.

MUTFAK BAHANE

EMRE KİMDİR?

Mutfak Bahane yarışma programının yeni yarışmacılarından Emre 24 yaşında Sinoplu. Programa annesi ve eşiyle beraber katılan yarışmacı yemek yapmakta iddialı olduğunu dile getiriyor.Şimdi herkes Emre ve ailesinin yarışmadaki başarısını merak ediyor.