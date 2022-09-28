Mutfak Bahane Emircan Kimdir?

Mutfak Bahane yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni sezonda yarışma programına katılan yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor.

MUTFAK BAHANE

EMİRCAN KİMDİR?

24 yaşındaki Emircan yarışmaya ailesi ile beraber katılıyor. Aslen Ankara'lı olan aile sezona iddialı başladı. Herkes iddialı ailenin yarışmayı kazanıp, kazanamayacağını merak ediyor.