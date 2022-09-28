Mutfak Bahane Emin bey kimdir?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?

Kim Kimdir? 28.09.2022, 15:18 28.09.2022, 15:19
Mutfak Bahane Emin bey kimdir?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak? 

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Emin bey kimdir?

Eşiyle beraber yarışmaya katılan 28 yaşındaki İstanbul'lu yarışmacının hamaratlığı ve yemek bilgisi dikkatlerden kaçmadı. Bakalım bu hafta Emin beyin performansı nasıl olacak?

Yorumlar (2)
Nuran 6 ay önce
Zahide yetişti emin bey nereli
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gizemli biri 4 ay önce
sana ne nurancimm. evlenicekmisin onunla ki evlenemezsin o zaten evli biri. Hhadii baaayyyyyy.....
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