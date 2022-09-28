Mutfak Bahane Emin bey kimdir?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Emin bey kimdir?
Eşiyle beraber yarışmaya katılan 28 yaşındaki İstanbul'lu yarışmacının hamaratlığı ve yemek bilgisi dikkatlerden kaçmadı. Bakalım bu hafta Emin beyin performansı nasıl olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1