Mutfak Bahane Çeyrek Altının Sahibi Kim oldu? 28 Eylül Çarşamba

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Kim Kimdir? 28.09.2022, 16:26 28.09.2022, 16:27
Mutfak Bahane Çeyrek Altının Sahibi Kim oldu? 28 Eylül Çarşamba

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Zahide Yetiş Çeyrek Altının Sahibi Kim Oldu?

Zeynep oldu.

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