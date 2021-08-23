Mut Kaymakamı Muammer Köken kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kimdir?

8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle İlçemiz Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Muammer Köken, 1977'de Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kumluca'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1998–2004 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Maliyet Muhasebesi Uzmanı olarak çalıştı.

2004 yılında Kaymakamlık mesleğine başladı. Sırasıyla Denizli Beyağaç Kaymakam Vekilliği, Konya Çeltik Kaymakamlığı, Ardahan Posof Kaymakamlığı, Tunceli Vali Yardımcılığı, Bingöl Genç Kaymakamlığı, Seydikemer Kaymakamlığı, Kırıkkale Keskin Kaymakamlığı görevlerini yürüten Köken, evli ve 4 çocuk babasıdır.