Mustafa Selim Yaşar kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında? Ne iş Yapar?

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar Neden Öldü? Mustafa Selim Yaşar'ın Ölüm Nedeni Nedir? Kaç Yaşındaydı? Ne Zaman Öldü?

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar hayata gözlerini yumdu. Acı haber iş insanı Mustafa Selim Yaşar'ın yakınlarını adeta yasa boğdu. Mustafa Selim Yaşar'ın daha önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Mustafa Selim Yaşar kimdir? Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar nereli, kaç yaşındaydı? Mustafa Selim Yaşar bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi altındaydı. İşte Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

Mustafa Selim Yaşar kimdir?

Mustafa Selim Yaşar 1956 yılında dünyaya geldi.

İzmir'de doğan Mustafa Selim Yaşar Nisan 2015 ayından itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanıydı.

Mustafa Selim Yaşar'ın babası Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar‘dır.

Mustafa Selim Yaşar'ın eğitim hayatı oldukça parlaktı. Yaşar, 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne üniversitesinden, 1980 yılında New York Üniversitesinden ve 1981 yılında New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden mezun oldu. Üniverisite eğitimlerinden sonra iş hayatına atılan Mustafa Selim Yaşar 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı.

Mustafa Selim Yaşar daha sonra 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlendi.

Mustafa Selim Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi.



2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği'ni üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Mustafa Selim Yaşar, halen birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı.

Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015'ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mustafa Selim Yaşar Covid-19 nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi.



