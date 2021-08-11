Mustafa Mert Koç kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Benim Adım Melek dizisinde yer alan oyuncu Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli ?

Mustafa Mert Koç'un hayatı ve dizileri merak konusu oldu. Melisa Aslı Pamuk ile tatil görüntüleri paylaşılan genç oyuncu Mustafa Mert Koç hakkında merak edilenleri derledik...

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni,.1994, İstanbul doğumlu. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ayrıca Los Angeles’da oyunculuk eğitimleri aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018’de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.



Ayrıca, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelmiştir.

Rol Aldığı Diziler:

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016)

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Organik Aşk (Bülent, 2017)

Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)

Kolpaçino (Kral, 2014)