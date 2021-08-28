Mustafa Görmüş kimdir, nereli ve kaç yaşında?



15.03.1989 tarihinde Trabzon-Sürmene doğumlu olan Kaymakamımız ilk, orta ve lise öğrenimini Köprübaşı İlçesinde tamamlamış olup, 2012 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

2015 yılında Aydın Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamıştır. Kaymakam Refikliği stajlarını Aydın ve Didim’de, Mülkiye Teftiş Stajını İstanbul’da, Kaymakam Vekilliği stajını ise Şarkikaraağaç ilçesinde tamamlamıştır.

Kaymakamımız Mustafa GÖRMÜŞ 06.03.2017 – 21.08.2019 tarihleri arasında Araç Kaymakamlığı görevi yapmış, görevli olduğu tarihler içerisinde Kastamonu Vali Yardımcılığına da sekiz ay süre ile vekalet etmiştir.

Kaymakamımız Mustafa GÖRMÜŞ 08.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmış ve 23.08.2019 tarihinde göreve başlamıştır.