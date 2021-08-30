Mustafa Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1988 Yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 2012 Yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden, 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

2016 yılında İçişleri Bakanlığı’nca açılan 105. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı’nı kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine Artvin Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakam adaylığı süresince Artvin İl Stajını Rize ili Pazar ilçesi ve Kocaeli ili Kandıra ilçesinde refiklik stajını tamamladı. Antalya ili İbradı ilçesinde 8 ay Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra Amman Ürdün Üniversitesi’nde 8 ay süreyle Arapça dil eğitiminin yanı sıra Amman Büyükelçiliğinde stajını yaparak incelemelerde bulundu.

28.10.2019 tarihinden itibaren Bayat Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.