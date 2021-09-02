Murat Ekinci kimdir, nereli ve kaç yaşında?



10 Mayıs 1989 tarihinde Erzurum ilinin Oltu ilçesinde doğdu.İlköğrenimini Oltu Kazım Karabekir İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Ortaöğrenimine Oltu Yusuf Ziya Bey Lisesinde başladı ve Bolu Kıbrıscık Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise 2013 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp Düzce Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Düzce ilinde vilayet stajını, Düzce ili Akçakoca ilçesinde ve Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde Refiklik stajını, Ankara ilinde ise Mülkiye Teftiş stajını tamamladı. Burdur ili Çavdır ilçesinde, Adana ili Pozantı ilçesinde ve Bartın ili Kurucaşile ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Ankara’da İçişleri Bakanlığınca yapılan dil kursunu tamamladıktan sonra yurt dışı stajı için gönderildiği Birleşik Krallık’ta 8 ay süreyle Liverpool Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. İngiltere Kamu Yönetimi üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu. Aynı dönemde Londra Başkonsolosluğu’nda ve Londra Büyükelçiliği’nde Dış Temsilcilik stajını tamamladı.

Yurtdışı eğitiminden döndükten sonra 104. Dönem Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak 22.10.2018 tarihinde Antalya ili Gündoğmuş ilçesine atandı. Kaymakamımız Sn. Murat EKİNCİ 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemize atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Ekinci, İngilizce bilmektedir.