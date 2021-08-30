Muhammet Tugay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2015 yılında Artvin kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde; sırasıyla KASTAMONU/Daday, KAYSERİ/Akkışla, RİZE/Derepazarı ve SAMSUN/Yakakent kaymakam vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Ekim 2018 yılında Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Kaymakamı olarak göreve başlayan Muhammet TUGAY 13.07.2020 tarihinde 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemize atanmış ve 27.07.2020 tarihinde ilçemizde göreve başlamıştır..

Dr. Ayça TUGAY Hanımefendi ile evli olan Kaymakam Muhammet TUGAY, iyi derecede İngilizce bilmektedir.