Muhammed Sait Baytok kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1989 yılında Kırıkkale’de doğdu. 2012 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İçişleri Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı’nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine 104. Dönem Kırşehir Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Kaymakam Adaylığı süresinde Kırşehir’de vilayet stajını, çeşitli ilçelerde refiklik stajını ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda teftiş stajını yaptı. 2017 yılında İspanya’ya yurt dışı eğitimi için gitti. 8 ay süre ile Madrid Complutense Üniversitesi’nde dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kurumlarda ve T.C. Madrid Büyükelçiliği’nde incelemelerde bulundu. Yurtdışı görevi sonrası İçişleri Bakanlığı’nca açılan Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile tamamlamasının ardından Tokat İli Yeşilyurt ilçesine atandı. 13/07/2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilçemize atanan Sayın Kaymakamımız; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, İktisat Politikası alanında Yüksek Lisans yapmakta olup İngilizce bilmektedir.