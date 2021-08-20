Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1981 yılında Sinop’ta doğan Kaymakamımız Muhammed ŞAHİN, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında ‘’Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu’’ konulu çalışmasını yaparak 1. Yüksek Lisansını tamamlamış olup, 2015-2016 yılları arası İngiltere’de ülkeler arası iş birliği kapsamında Liverpool Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi almıştır.

2017-2019 yılları arasında Çin Ulusal Polis Akademisi'nde; Türkiye ve Çin arasında İş Birliği ve Güvenlik alanlarında çalışma yaparak ‘’Kuşak Yol Projesi’’ ve ‘’21.Yüzyıl Deniz Kuşağı Projesi" konularında ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele kapsamında 2. Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2004 yılından itibaren sırasıyla; Enerji Bakanlığı, Bankacılık sektörü, Maliye Bakanlığı'nda görev alan Kaymakamımız, 2013 yılından günümüze kadar İçişleri Bakanlığı'nda;

Edirne Valiliği'nde Kaymakam Adaylığı, Edirne-Uzunköprü İlçesi ve Tekirdağ- Hayrabolu İlçesi'nde Kaymakam Refikliği, Eskişehir-Seyitgazi ve Han İlçeleri'nde Mülkiye Müfettişi Teftiş Refakati, Balıkesir-Erdek İlçesi'nde Vekil Kaymakamlık, Trabzon-Hayrat, Kastamonu-Doğanyurt ve Isparta-Aksu İlçelerinde asaleten kaymakam olarak görev yapmıştır.

11.09.2020 tarihi itibariyle Tunceli-Mazgirt'teki görevine başlayan Kaymakamımız evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce, temel düzeyde Çince bilmektedir.

