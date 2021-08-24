Muhammed Kaya kimdir?
Muhammed Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Muhammed Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1989 yılında Erzurum'da doğdu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2010-2014 yılları arasında Defterdarlık Uzmanı, 2014-2015 yıllarında ise Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.
Balıkesir İli Manyas İlçesinde görevli iken İçişleri Bakanlığının 15.01.2021 tarihli kararıyla İlçemize görevlendirilen Kaymakam /Belediye Başkan Vekili Muhammed KAYA 22.01.2021 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam KAYA iyi derecede İngilizce bilmektedir.
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Hatayspor
|2
|1
|12. Gaziantep FK
|2
|1
|13. Adana Demirspor
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0