Muhammed Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1989 yılında Erzurum'da doğdu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2010-2014 yılları arasında Defterdarlık Uzmanı, 2014-2015 yıllarında ise Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

Eylül 2015'te 104. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisab etti. İl stajını Kocaeli Valiliğinde, 1. ve 2. refiklik stajlarını Bursa Karacabey ve Isparta Eğirdir'de tamamladı.Ankara'da iki ay süreyle Mülkiye Başmüfettişi refakatinde staj gördü. Kayseri/Bünyan, Kars/Akyaka ve Bursa/Büyükorhan’da kaymakam vekili olarak görev yaptı.Sekiz ay süreyle İngiltere Leicester Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı.

Balıkesir İli Manyas İlçesinde görevli iken İçişleri Bakanlığının 15.01.2021 tarihli kararıyla İlçemize görevlendirilen Kaymakam /Belediye Başkan Vekili Muhammed KAYA 22.01.2021 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam KAYA iyi derecede İngilizce bilmektedir.



