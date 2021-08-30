Muhammed Evlice kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AKINCILAR KAYMAKAMI

1990 yılında Afyonkarahisar ilinde doğdu. İlköğretim ve lise Eğitimini Afyonkarahisar’ da Üniversite Eğitimini Ankara’ da Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı.



2015 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Afyonkarahisar Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Afyonkarahisar’ da Valilik stajını, İstanbul’ da teftiş stajını ve Eskişehir-Sivrihisar, Yozgat-Yerköy ilçelerinde refiklik stajını yaptı. Eskişehir-Mihalgazi, Bitlis-Adilcevaz, Kütahya-Altıntaş, Trabzon-Araklı, Isparta-Şarkıkarağaç, Denizli-Bozkurt ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.



2017 yılında İngiltere’nin Liverpool şehrinde 8 ay süreyle yabancı dil eğitimi aldı. 104. Dönem Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra Karabük İli Yenice İlçesinde Kaymakamlık görevi yapmıştır.



14.07.2020 tarihli ve 331185 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Akıncılar Kaymakamlığı görevine başlamıştır.

