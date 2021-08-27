Muhammed Çetin kimdir nereli ve kaç yaşında?

1987 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ankara'da, lisans eğitimini ise 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

2013-2014 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettişi Yardımcısı, 2014-2015 yılları arasında ise İçişleri Bakanlığı'nda İçişleri Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanıp, Kırıkkale ili Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kırıkkale ilinde valilik stajını, Artvin ili Hopa İlçesi ve Amasya ili Merzifon ilçesinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamladı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında, Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamlamasının ardından sırası ile Afyonkarahisar ili Hocalar ilçesi, Ankara ili Güdül ilçesi, Çorum ili Kargı ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Düzce İli Yığılca İlçesinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Ankara’da İçişleri Bakanlığınca düzenlenen dil kursunun ardından, gittiği İngiltere Liverpool'da 8 ay süre ile dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

04.08.2020 tarihinde Maden Kaymakamı olarak göreve başlamıştır. Kaymakam Muhammed ÇETİN, Fatma ÇETİN hanımefendiyle evlidir.