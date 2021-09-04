Muhammed Akın kimdir?

Muhammed Akın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 04.09.2021, 17:48
Muhammed Akın kimdir?

Muhammed Akın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

 
1994 yılı Artvin doğumludur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe 106. Dönem Trabzon kaymakam adayı olarak başlamış, Artvin/Arhavi ilçesinde kaymakam refikliği, Edirne/Süloğlu ilçesinde vekalet stajı akabinde İngiltere'nin Manchester şehrinde yurtdışı stajını gerçekleştirmiştir. 21.09.2020 tarihinde Konya/Bozkır ilçesinde göreve başlamıştır.
 

#Muhammed Akın
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