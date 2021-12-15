Müge Anlı Sibel Demirbaş kimdir? Sibel Demirbaş'a ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm hızıyla devam ediyor. Kayıpların bulunduğu programda bu hafta hangi konular işlenecek? Yeni konular neler olacak?

Sibel kimdir?

Annesi yayına katılan Sibel'den bir haber alınamıyor. Peki Sibel'e ne oldu? Tekstil fabrikasında çalışan Sibel bulunacak mı?