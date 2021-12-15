Müge Anlı Seher Yüksel kimdir? Seher Yüksel'e ne oldu?

Ekranların en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı sunumuyla Müge Anlı olayları çözmeye devam ediyor. Peki bu hafta Müge Anlı programında neler olacak? Hangi olaylar çözüm buldu, hangi olaylar çözümsüz kaldı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert Seher Kimdir?

Aniden kaybolan genç kadından bir haber alınamıyor. Evden çıkıp bir daha geri gelmeyen Seher'e ne oldu?

Annesi kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvuru yaptı. Peki kayıp genç kadın yaşıyor mu? Genç kadına ne oldu?