Müge Anlı Mustafa Kazan kimdir? Mustafa Kazan'a ne oldu?

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

Mustafa Kaya Kimdir?

Mustafa Kaya üniversitede okuyan oğlunun yanına gidip dönmedi. Ailesi Müge Anlı'ya başvuruda bulundu. 25 yıllık eşi kocasına ne olduğunu bilmiyor. Eşi, " kocamı istiyorum parasını değil" diye haykırdı. Ortadan aniden kaybolan adamın ailesi perişan nerede olduğu bilinmeyen adam bulunacak mı?