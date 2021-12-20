Müge Anlı Mülkiye Kazan kimdir? Mülkiye Kazan'ın olayı nedir? nerede?

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

Mülkiye Kazan Kimdir?

Genç kadın ortadan aniden kaybolmuş ailesi perişan olan genç kadının nerede olduğu bilinmiyor. Yurt dışında olduğu iddia ediliyor.